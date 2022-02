L’associazione: “Crediamo sia fondamentale che assieme a noi questo venerdì 4 febbraio in Piazza Matteotti siano presenti più alunni possibili, per mostrare tutta la nostra indignazione e per far capire che non siamo disposti ad accettare le loro condizioni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 3 febbraio, dall’associazione studentesca Robin Hood-Studenti Medi.

Le ultime disposizioni emanate in anteprima dal Ministero dell’Istruzione sulla Maturità 2022

hanno lasciato nel caos gli studenti di tutt’Italia.

Le nuove linee guida prevedrebbero diverse novità, quali la reintroduzione della seconda

prova e l’eliminazione della tesina all’orale, in nome di un “progressivo ritorno alla normalità”,

come l’ha definito il Ministro Bianchi.

Ci sembra inaccettabile che, a soli quattro mesi dall’esame, le modalità di svolgimento siano

state da un giorno all’altro stravolte senza un apparente criterio, proponendo un esame

insostenibile su ogni fronte per gli studenti del quinto anno.

Dopo più di due anni dall’inizio della pandemia, riteniamo inammissibile che il Ministro

dell’Istruzione pretenda di riportare l’esame ad una modalità così simile a quella

pre-pandemia, ignorando due anni di didattica a distanza, modalità che si è dimostrata del

tutto insufficiente e fallimentare. Le lacune accumulatesi nel corso di questo difficile periodo

non possono essere colmate in soli quattro mesi, fingendo che le cose stiano già tornando

come prima.

Ancora una volta, noi studenti siamo stati penalizzati da una situazione di instabilità politica

e ci troviamo a pagare le scelte di un governo che non ci ascolta e che continua a

considerarci l’ultima ruota del carro.

Siamo stati e siamo tuttora accusati di “non aver voglia di studiare” anche di fronte alle

nostre richieste di un esame di Stato più equo: questa non è altro che l’ennesima

dimostrazione di un sistema scolastico che si ostina a incasellarci in dei numeri piuttosto che

guidarci in un percorso di apprendimento.

È per questo che come sindacato studentesco Robin Hood-Rete degli Studenti Medi,

unendoci alla mobilitazione nazionale per la maturità, abbiamo deciso di scendere in piazza

contro quello che, agli occhi di noi studenti, non sembra altro che un modo per essere

ulteriormente penalizzati da un esame che non rifletterebbe il reale trascorso degli ultimi due

anni.

Per far sentire la nostra voce, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione statica

(sit-in) per protestare contro la reintroduzione della seconda prova e l’eliminazione della

tesina all’orale.

Crediamo sia fondamentale che assieme a noi questo venerdì 4 febbraio in Piazza Matteotti

siano presenti più studenti possibili, per mostrare tutta la nostra indignazione e per far capire

che non siamo disposti ad accettare le loro condizioni. Non resteremo in silenzio di fronte a

questa decisione. Vogliamo un esame di Stato alla portata di tutti.

