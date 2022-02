FANO – Al “Mancini” di Fano, Spagna segna il suo primo pesantissimo gol orange che permette ai suoi di strappare un buon punto.

Davide Ciampelli analizza così il secondo pareggio esterno consecutivo del suo Porto d’Ascoli:

“E’ stata una partita complicata perchè siamo andati sotto subito. Come ho detto ai ragazzi il fatto che loro fossero terz’ultimi non rispecchia i suoi valori e ci dà la reale dimensione di quanto sia difficile il girone F. Siamo venuti qui consapevoli di giocarci uno scontro diretto, in una settimana di fuoco e decisiva per il nostro futuro. Mi sento di dire che siamo stati bravissimi nel non andare fuori al progetto di partita che abbiamo preparato, il rigore a freddo poteva mandarci fuori giri. Da metà secondo tempo abbiamo trovato le tracce giuste, nella seconda frazione, gol a parte, siamo venuti fuori contro una squadra che ha grande potenziale offensivo. Dobbiamo essere meno frenetici e limare qualche dettaglio che al momento ci sta penalizzando, nel girone di ritorno non saranno ammessi sbagli”.

Infine un commento sulla prossima gara col Castelfidardo: “La gara di domenica è la terza in sette giorni, quindi esce da tutti le previsioni. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali, loro saranno più freschi. Attingeremo da tutti gli elementi della rosa perchè sarà un passaggio fondamentale delle stagione”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.