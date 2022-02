Altro acquisto under per i rossoblu che si aggiudicano un altro colpo in entrata per il reparto offensivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo essersi garantito il prestito fino a fine stagione di Edoardo Morra, altro acquisto in casa rossoblu che rinforza il reparto d’attacco. Arriva dalla primavera dell’Avellino, l’attaccante classe 03′ Samuele D’Agosto. Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante, classe 2003, Samuele D’Agosto. Il calciatore, ex Primavera dell’Avellino, è già a disposizione dello staff”.

Dunque un giocatore disponibile in più per mister Alfonsi e mister Visi, in vista della gara di domenica.

La società, inoltre, ha anche dato il via per la prevendita dei biglietti per Samb-Recanatese. Di seguito il comunicato.

“E’ già attiva la prevendita per la gara Recanatese- Sambenedettese, in programma domenica 6 febbraio, alle ore 14.30, allo stadio Comunale di Recanati.

I tagliandi a disposizione del settore OSPITI saranno 124 e potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito Vivaticket (CLICCA QUI). La prevendita per il settore ospiti terminerà sabato 5 febbraio alle ore 19.

Si ricorda che per l’accesso allo stadio è obbligatorio il SUPER GREEN PASS e si dovrà indossare esclusivamente mascherine del tipo FFP2 per tutta la durata dell’evento.

Il costo dei tagliandi del settore OSPITI è di 11,96 euro”.

Di seguito i punti vendita VivaTicket:

Porto d’Ascoli/ San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 Porto d’Ascoli

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 Porto d’Ascoli

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 Porto d’Ascoli

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 Porto d’Ascoli

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

Cupra Marittima

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Grottammare

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Nonno Lele di Pino D’Angelo

P.zza Carducci 10, 63066 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei 1 Grottammare

Monteprandone/Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 – Centobuchi

Goldbet Monteprandone

via De Gaspari 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella

via colombo 23 Stella di Monsampolo

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Carta&CO.

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Martinsicuro

Goldbet Martinsicuro

Via Aldo Moro 114/116 Martinsicuro

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.