L’uomo è stato portato in ospedale per essere sottoposto alle cure necessarie in conseguenza dei traumi riportati

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei pompieri del Comando di Teramo sono intervenuti in Contrada Molino Vecchio, nel comune di Castel Castagna, in provincia di Teramo, per soccorrere un uomo di 69 anni che era stato travolto dalla caduta di un albero che stava tagliando su un terreno di sua proprietà.

Una volta raggiunto il luogo dell’intervento, collocato in una zona particolarmente scoscesa, i pompieri hanno posizionato l’infortunato su una barella di emergenza di tipo “toboga” che hanno recuperato con una corda vincolata ad un albero. Una volta superato il ripido pendio, i pompieri hanno trasportato la barella a braccia fino ad una zona meno scoscesa.

Qui erano ad attenderli i sanitari dell’eliambulanza che hanno provveduto a stabilizzare il malcapitato e trasportarlo in elicottero presso l’Ospedale di Teramo per essere sottoposto alle cure necessarie in conseguenza dei traumi riportati. Sul posto è intervenuto anche personale della Croce Bianca di Isola del Gran Sasso.

