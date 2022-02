Ringraziamenti da parte della città di San Benedetto per l’opera svolta al servizio del territorio e augurargli buona fortuna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricevuto in visita il Questore di Ascoli Piceno uscente, dottor Alessio Cesareo.

L’incontro è stata occasione per rivolgere al dottor Cesareo i ringraziamenti da parte della città di San Benedetto per l’opera svolta al servizio del territorio e augurargli buona fortuna per il nuovo incarico che lo vedrà nel ruolo di Questore di Pavia.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.