Riprende il campionato di Serie D Girone E di calcio a 5. Al via, venerdì 4 febbraio, la quattordicesima giornata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via venerdì 4 febbraio la quattordicesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Riprende il campionato dopo lo stop per via della pandemia, l’ultima gara del girone risalgono al 17 dicembre quando si giocò la decima giornata. Le gare che vanno dall’undicesima alla tredicesima verranno recuperate a data da destinarsi.

Gara in trasferta per le due sambenedettesi: dopo il KO contro Offida C5, Sordapicena torna in campo nel nuovo anno con Truentin Lama presso la Palestra Comunale di Ancarano alle ore 21. Torna a giocare anche San Benedetto City, dopo il turno di riposo e la vittoria contro LA 10 Academy, contro Offida C5 presso il Palasport “Vannicola” di Offida alle ore 21:30.

Match in casa per Sporting Grottammare che dopo la vittoria contro Amatrice C5, affronterà Futsal Vire presso la Palestra dell’Istituto “P.Fazzini” di Grottammare. L’incontro inizierà alle ore 21:45

Di seguito le partite della quattordicesima giornata:

Ore 20:15 | Atletico Ascoli 2000 – L’Altro Sport

Ore 21 | Truentin Lama – Sordapicena

Ore 21:30 | Amatrice C5 – Futsal L.C.

Piceno United Mmx – La 10 Academy

Offida C5 – San Benedetto City

Ore 22:15 | Sporting Grottammare – Futsal Vire

