Appuntamento alle 18.30 con l’imprenditore, già assessore al commercio e alla pesca con l’Amministrazione Piunti e consigliere di minoranza del Comune di Grottammare per tre mandati. Dialogano con lui Nazzareno Perotti e Antonio Di Salvatore

Torna “Punto. E a capo”. Nella puntata di giovedì 3 febbraio, in programma alle 18.30, ci sarà come ospite l’imprenditore Filippo Olivieri, già assessore al commercio e alla pesca del Comune di San Benedetto con l’Amministrazione Piunti e consigliere di minoranza del Comune di Grottammare per tre mandati. Dialogano con lui Nazzareno Perotti e Antonio Di Salvatore.

Si parlerà di politica ed economia, ma anche della passione di Olivieri per gli animali e dello spettacolo che unisce cavalli e artisti da lui organizzato.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.