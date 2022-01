I maturandi: “Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un Esame senza senso. Così non ci stiamo: se Ministero non ci convoca non possiamo evitare di mobilitarci”

ROMA – “Ci saranno due scritti all’esame di maturità 2022: secondo quando si apprende, saranno l’italiano e una seconda prova”.

Così l’Ansa in una nota diffusa il 31 gennaio: “Lo ha deciso il ministero dell’Istruzione, che lo sta comunicando in una informativa ai sindacati di settore”.

La rabbia degli studenti sulla maturità: “Non si tiene conto degli ultimi tre anni, penalizzati da un Esame senza senso. Così non ci stiamo: se Ministero non ci convoca non possiamo evitare di mobilitarci”. E’ la reazione della rete degli Studenti dopo la pubblicazione delle nuove regole per l’esame di Stato 2022.

