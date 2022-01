Già ripristinate le parti in legno della tribuna d’asta, programmata la riparazione del tetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercato ittico all’ingrosso, 50 mila euro in interventi di ristrutturazione a San Benedetto.

Già ripristinate le parti in legno della tribuna d’asta, programmata la riparazione del tetto.

Disposti dal sindaco Antonio Spazzafumo e coordinati dall’assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti, nella giornata di lunedì 31 gennaio sono cominciati alcuni lavori di ristrutturazione nel complesso del mercato ittico all’ingrosso nel quadro di un ampio progetto volto a ridare decoro e funzionalità alla struttura.

Le due rampe di scale in legno che conducono alle gradinate della tribuna della sala d’asta sono state ripulite e ridipinte con vernice impregnante per proteggerle dall’acqua.

Inoltre, per limitare ulteriormente il logorio dovuto all’uso nel tempo, alla base è stato costruito un rialzo in cemento armato così da isolare la componente lignea dal contatto continuo con l’acqua durante le operazioni di pulizia.

Poi sono stati sostituiti i vecchi motori della cella frigorifera della sala dell’asta, uno dei quali era guasto, con una nuova unità all’avanguardia in grado di supplire da sola alle necessità della struttura e dotata di una classe di efficienza energetica superiore a quella posseduta dai vecchi macchinari.

Al vecchio orologio analogico presente nella sala dell’asta da più di 50 anni, è stato affiancato un orologio digitale a Led sincronizzato con un’unità gemella posizionata nell’ufficio amministrativo del mercato.

Attraverso questi due orologi, saranno registrati gli orari e i tempi delle attività d’asta per rendere più agevole la compilazione dei documenti relativi agli scambi.

L’Amministrazione comunale ha inoltre stanziato 50 mila euro per lavori di riparazione del tetto. Nel plesso infatti si registrano infiltrazioni d’acqua in diversi locali. Infine, entro un mese arriveranno le nuove scale di emergenza in metallo.

