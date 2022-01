E’ stata ufficialmente inaugurata ieri, domenica 30 gennaio, la casetta dell’acqua già installata a dicembre in via del Mercato a Cupra Marittima nell’ambito del progetto “Cupra per l’ambiente”.

CUPRA MARITTIMA – E’ stata ufficialmente inaugurata ieri, domenica 30 gennaio, alla presenza del sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, la casetta dell’acqua, già installata nel mese di dicembre in via del Mercato.

Tanti sono già stati i fruitori, ma da oggi, lunedì 31 gennaio, sarà possibile acquistare presso il bar Garden o la portineria del comune di Cupra Marittima una tessera ricaricabile con un credito di 10 euro per poter attingere l’acqua senza portarsi dietro le monete. Un’ iniziativa importante per il rispetto ambientale, che rientra nell’ambito del progetto “Cupra per l’ambiente” e che ha lo scopo di disincentivare l’uso della plastica e di favorire il riuso e il riciclo dei contenitori di vetro per prendere l’acqua che sarà, così, a km 0, microfiltrata, refrigerata e, nel caso di acqua gassata, avrà l’aggiunta di C02 alimentare.

“Un ulteriore servizio che abbiamo voluto dare al nostro paese in un posto comodo e accessibile nel rispetto dell’ambiente e della salubrità – ha dichiarato soddisfatto il sindaco.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.