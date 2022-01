MONTEPRANDONE – Falconara, Chieti, ora Pescara. Tris di vittorie per l’Handball Club Monteprandone in questo avvio di 2022. I due punti intascati in Abruzzo consentono ai blu di consolidare il secondo posto, salendo a quota 14, a un paio di lunghezze dalla capolista Lions Teramo.

L’HC si presenta a Pescara, contro il vicefanalino di coda del girone Marche-Abruzzo di serie B, con qualche assenze, inclusi Marucci, l’italo argentino Martin e Simonetti. Ma la gara prende subito una buona piega, con i ragazzi di coach Vultaggio capaci di portarsi subito sul 7-1. Tante parate, sia dell’ospite Mucci che del portiere di casa Cucinieri, ma la differenza c’è e si vede. Si va al riposo sul 16-7: una sentenza anticipata.

Nella ripresa largo alle rotazioni, con Vultaggio che può far giocare tutti. Per metà tempo in campo c’è l’Under 17, e per il classe 2007 Mirko Salladini ci scappa anche la prima rete stagionale. Finale, 35-15.

“Abbiamo cercato di dare il massimo fin dal primo minuto, senza farci condizionare dalla posizione di classifica dei nostri avversari, illudendoci magari che fosse semplice. Alla fine siamo stati bravi noi a renderla facile e sono contento di aver potuto dare spazio a tutti” commenta al termine della partita coach Andrea Vultaggio. “Ora, però, se vorremo ottenere i due ad Ancona, domenica prossima, avremo bisogno di fare qualcosa in più rispetto a questa sfida. Contro una squadra che nel 2022 sicuramente darà filo da torcere a tutti”.

Di seguito i giocatori (e le rispettive marcature) che hanno battuto Pescara.

Campanelli 1, Carlini 2, Capocasa, Cani, Di Girolamo 5, Khouaja 4, Grilli 2, Lattanzi, Marchesino 8, Mattioli 1, Mucci, Parente 3, Mirko Salladini 1, Vagnoni, Tritto, Moreno Salladini 8.

Questa, invece, la classifica aggiornata dopo la nona giornata di campionato.

Lions Teramo 16, HC Monteprandone 14, Città Sant’Angelo 10, Cingoli 7, Cus Ancona 6, Chieti 6, HC Falconara 4, HC Pescara 2, Chiaravalle 0.

