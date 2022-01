PIEDIMONTE – Il mister del Porto d’Ascoli, Davide Ciampelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida col Matese, terminata 1-1.

“Abbiamo messo in conto le difficoltà iniziali, come il campo stretto e sintetico, oltre alla lunga inattività causa covid. Siamo stati comunque bravi a rimanere pazienti e concentrati nel primo tempo, quando alcune giocate tecniche non ci riuscivano. Abbiamo preso un gol in maniera rocambolesca, quando la partita era in controllo. Serviva più lucidità e meno frenesia. E’ comunque un buon punto, sinonimo di ripartenza. Fano? E’ uno scontro diretto per la salvezza, tra meno di 72 ore siamo di nuovo in campo, quindi la cosa più importante ora è raccogliere le energie e allenarci bene per preparare al meglio questa gara, che rappresenta un crocevia fondamentale da non sbagliare, per non dargli chance di venirci a riprendere”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.