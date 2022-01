TESTA 7 Blinda la porta con la sua solita sicurezza. Nel primo tempo Langellotti e Galesio vanno vicini al palo lontano, ma lui sembrava comunque sulla traiettoria. Aveva preso pure il rigore, cosa chiedergli di più?

SABATINI 7 Una delle note più belle del pomeriggio di Piedimonte. Chiamato in causa poche volte nel corso del girone d’andata, risponde presente alla prima da titolare, dimostrandosi un’alternativa di tutto rispetto a PETRINI (5,5 Al 90′ frana in area su Galesio prendendosi un rischio XXL ma l’arbitro lascia correre e non concede il secondo penalty, che forse c’era più del primo).

SENSI 6 Lotta e vince la maggior parte dei contrasti aerei. Prestazione “macchiata” solo dal rigore concesso, anche se sembrava un banale scontro di gioco con Ricamato nel mischione del corner.

PASSALACQUA 6 Galesio gli dà parecchio filo da torcere ma se la cava mettendoci il fisico. Cerca spesso di impostare la manovra con lanci lunghi da dietro. Sua la spizzata decisiva che funge da assist a D’Alessandro.

PASQUALINI 6 Dal suo lato c’è un Tribelli in gran spolvero che lo punta spesso con la sua velocità, costringendolo a rimanere basso e a sovrapporsi meno del solito. Lo argina bene, senza mai dare l’impressione di essere in affanno.

PETRICCI 6 Lavoro sporco in mezzo al campo, fatto di tanta corsa e molto pressing. Gara sufficiente, ma senza sprazzi.

D’ALESSANDRO 6,5 La sua prima frazione non è delle migliori. Perde qualche pallone di troppo anche a causa della gabbia che i verde-oro gli costruiscono attorno. Nella ripresa trova il guizzo vincente e, come all’andata, trafigge Martino da due passi. Esce per ROSSI (5,5 Sotto ritmo dopo il lungo stop, ha bisogno di continuità).

PIETROPAOLO 6,5 Quale sia il suo vero ruolo ancora non si è capito: ovunque lo metti gioca e anche bene. Un jolly che in pochi possono permettersi.

NOCIARO 5,5 Gioca largo, in una fascia destra tutta inedita con Sabatini. Si vede poco, anche quando Ciampelli lo inverte con Battista. Lascia il posto a VERDESI (6+ entra bene in partita e in contropiede sfiora il raddoppio).

NAPOLANO 6,5 Calcia 3 punizioni dalla sua mattonella. Due si infrangono sulla barriera, l’altra sorvola l’incrocio di una spanna. Peccato. Il cross che porta al vantaggio è una pennellata delle sue.

BATTISTA 6 Torna in campo dopo il lungo stop e crea subito scompiglio. Bella la sua palla tagliata messa al centro a fine primo tempo ma nessun compagno ci crede abbastanza. Ritrovato. SPAGNA 6,5 dal 75′ Buon esordio in maglia orange, va’ osservato meglio a Fano, magari dal primo minuto.

CIAMPELLI 6,5 Dopo la lunga sosta, questa partita era una vera e propria incognita, ma la sua squadra non perde personalità e, dopo qualche difficoltà iniziale, inizia ad ingranare. Per poco non porta a casa una storica vittoria su un campo difficilissimo. Ora testa al recupero col Fano di mercoledì e alla gara interna col Castelfidardo domenica prossima, due avversarie sotto in classifica contro cui è vietato sbagliare. Perdere significherebbe infatti dar loro coraggio di risalire in chiave play-off.

