Knoflach 7 L’ex Rapid Vienna torna titolare e mantiene la porta inviolata, salvando più volte il risultato. Al 7′ pt compie un grande intervento su Macrì, al 39′ pt chiude bene lo specchio a Proia e al 8′ st nega l’eurogol da metà campo a Lapenna.

Lorenzoni 7 Gara sontuosa da parte del classe ’03, gioca una partita quasi perfetta: anticipa bene gli avversari e vince molti contrasti in mezzo al campo. Difende bene la sua fascia e si propone in fase offensiva. Sfiora l’eurogol dai 25 metri con un tiro al volo, ma Semprini gli nega la gioia del gol. Viene ammonito al 21′ pt. Esce al 24′ st per Amoruso.

Tomas 6,5 Altra prova convincente del croato che marca stretto il proprio avversario ed è bravo nei contrasti aerei.

Conson 6,5 Anche lui bene in difesa, fa valere la propria esperienza e riesce quasi sempre ad anticipare il diretto avversario.

Pica 6+ Gioca da terzino sinistro, proponendosi in sovrapposizione e scodellando dei palloni al centro dell’area molto interessanti. Cala fisicamente nel finale di partita per colpa dei crampi.

Lulli 6,5 Buona partita del capitano rossoblu che davanti alla difesa svolge un buon lavoro compiendo giocate personali, contrastando gli avversari e guidando bene il centrocampo. Viene ammonito al 18′ pt.

Lisi 6,5 Partita di tanta corsa del classe 01′, torna molte volte in difesa e crea superiorità in fase offensiva servendo dei buoni palloni per i compagni in area di rigore.

Frulla 6,5 Gara tosta per il centrocampista nativo di Jesi, vince molti contrasti e si propone sulla sinistra per supportare l’azione d’attacco e per andare al cross.

Peroni 5,5 Partita di grande impegno dell’esterno rossoblu, ma fa ancora fatica a saltare il diretto marcatore e non arriva quasi mai al cross sul fondo. Al 31′ pt si divora un gol sotto porta sparando alto. Al 45′ pt si vede non assegnare un rigore dopo una “parata” di un difensore laziale. Esce al 18′ st, al suo posto Alboni.

Di Domenicantonio 5,5 Prestazione sottotono per l’11 rossoblu, che non ha fatto valere le proprie qualità e molte giocate personali non sono andate a buon fine. Esce al 18′ st per fare posto a Fall.

Cardella 6,5 Bene all’esordio l’ex Pineto che fa valere le proprie doti. Svolge bene il suo lavoro: copre bene il pallone per far salire la squadra, cambia lato di gioco grazie alla sua buona tecnica e fa a sportellate per arrivare al tiro. Al 24′ pt sfiora il gol ma il pallone esce di poco affianco al palo.

Alboni 6 Gara sufficiente del classe 01′ che torna tra i convocati. Dal suo ingresso in campo fa qualche discesa per arrivare al cross dal fondo.

Amoruso 6 Entra gli ultimi 20 minuti e gioca qualche pallone ai compagni.

Fall 6 Subentra al posto di Di Domenicantonio e gioca un a partita sufficiente.

Zanazzi sv Entra nel finale di gara.

Alfonsi e Visi 6,5 La sua squadra gioca una buona partita, la prestazione c’è, la difesa non commette gravi errori ma nel momento del bisogno Knoflach mantiene la porta inviolata. Una cosa che forse sta mancando a questa squadra nelle ultime due partite, oltre alla fortuna, è il gol. Rispetto alle altre partita, la Samb contro i laziali ha trovato un’organizzazione, l’intensità di gioco giusta per muovere il pallone e cambiare lato. Il percorso di crescita continua ma mancano i punti, ora testa alla Recanatese per provare a vincere.

