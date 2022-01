SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la gara odierna, abbiamo raccolto anche le dichiarazioni del neo-acquisto rossoblu che ha esordito e dell’ex attaccante tornato da avversario al “Riviera”. Di seguito le nostre video-interviste.

Cardella: “Giocare in questo stadio, anche se con poco tifo, è un sogno. La Samb è sempre stata una grande società. Oggi ce l’abbiamo messa tutta, siamo stati cattivi su tutti i palloni, ci è mancato un pizzico di fortuna. Mi trovo bene sia come punta unica sia affianco a Fall. Recanatese? Dobbiamo andare li e fare la nostra gara, non abbiamo timore e vogliamo i tre punti”.

Fioretti: “È un piacere tornare dove ho giocato e rivedere le persone con cui ho condiviso dei bei ricordi. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che si è rinforzata. La Samb deve risalire, la piazza merita tanto ed è esigente. Noi stiamo facendo un buon campionato e lo dimostra il fatto che usciamo imbattuti da questi campi difficili, forse potevamo fare qualcosa di più. Girone F? È un girone ostico, le squadre sono organizzate e vedremo chi la spunterà”.

