SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A distanza di una settimana dal pareggio con il Pineto, i rossoblu concludono un’altra partita a reti bianche contro il Trastevere nonostante le molte occasioni create. Nel post-partita abbiamo ascoltato le dichiarazioni dei due mister, di seguito le nostre video-interviste.

Visi: “Abbiamo avuto tre grosse occasioni nel primo tempo, loro si sono presentati nell’uno contro uno con Knoflach, ed è stato bravo a chiudere lo specchio. Siamo stati propositivi ma c’è rammarico per la partita di oggi e di domenica scorsa, sappiamo che dobbiamo fare uno step in più. I ragazzi ci stanno seguendo e siamo contenti delle buone prestazioni ma dobbiamo migliorare per fare qualcosa di più perché abbiamo bisogni di punti. Recanatese? È una gara che si approccia con la calma ed è la squadra che si è dimostrata più forte ma mi auguro che i nostri ragazzi creino qualche problema a loro.

Mazza: “È stata una bella partita da vedere con un ritmo importante dove si affrontavano due squadre forti. La Samb dell’andata aveva un’altra rosa e non c’era una preparazione vera effettuata, ora ha dei punti di forza e basta vedere i cambi che hanno fatto. È una squadra che nel girone di ritorno farà cose importanti”.

