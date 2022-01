Il resoconto diffuso dai soccorritori, le attività compiute e le messa in sicurezza

FERMO – Di seguito due note stampa, giunte in redazione il 30 gennaio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Nella tarda mattinata i pompieri del distaccamento di Amandola sono intervenuti in contrada Coste a Montelparo per incidente stradale. Un’autovettura è uscita fuori strada finendo sulla scarpata. Si è ribaltata, ha sradicato un albero ricadendo poi sul ciglio della strada. I pompieri intervenuti con un’autopompa ed una campagnola, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della zona circostante. Sul posto anche i Carabinieri di zona.

Un’autopompa, un’autobotte ed una campagnola idrica sono state usate dai pompieri di Fermo per spegnere l’incendio divampato in un edificio del centro calzaturiero a Monte Urano. L’incendio ha interessato un tetto ventilato che proprio per le sue caratteristiche aveva favorito il propagarsi delle fiamme, rimaste comunque circoscritte alla sola soffitta dell’edificio.

