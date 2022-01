Tutto pronto allo Stadio “Riviera delle Palme” per la gara valida per la diciottesima giornata di Serie D Girone F

Note: San Benedetto del Tronto, soleggiato 12°, campo in discrete condizioni. Samb in completo rossoblu, ospiti in tenuta bianca.

Angoli 5-6

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Di Domenicantonio, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Peroni, Frulla.

A disposizione: Abbrandini, Alboni, Amoruso, Fall, Zgrablic, Isacco, Casella, Fabretti, Zanazzi. Allenatore Sante Alfonsi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Lo Porto, Lapenna, Crescenzo, Macrì, Corsetti, Proia.

A disposizione: D’Alessandro, Giordano, Ilari, Falcioni, Di Rauso, Madeddu, Squerzanti, Santilli, Fioretti. Allenatore Mauro Mazza

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Ci provano subito gli ospiti: pallone sulla sinistra per Lapenna che prova la conclusione dai 30 metri con Knoflach, rimasto immobile, ma il tiro si infrange sul fondo non lontano dalla rete.

5′ OCCASIONE SAMB: Peroni lancia il contropiede rossoblu, servendo sulla sinistra Pica che va al cross basso per la girata di Cardella, conclusione fuori di poco.

7′ OCCASIONE TRASTEVERE: azione sulla sinistra degli ospiti con Macrì, che dopo un rimpallo, va al tiro in porta ma Knoflach respinge. Successivamente viene fischiato fuorigioco per una posizione irregolare di un giocatore amaranto.

12′ Ci prova la Samb: Lisi lanciato sulla corsia di sinistra mette il cross con il contagiri per la testa di Cardella che non arriva di pochissimo. Pallone deviato da Laurenzi in calcio d’angolo.

16′ Altra azione offensiva dei rossoblu: fa ripartire il contropiede Lorenzoni, va da Di Domenicantonio che a sua volta serve nuovamente il classe 03′ e prova la conclusione ma Semprini blocca.

18′ Ammonito Lulli per proteste.

21′ Ammonito Lorenzoni per aver trattenuto Corsetti.

24′ OCCASIONE SAMB: sale Pica sulla sinistra e serve centralmente Cardella, che copre molto bene il pallone e si gira di prima intenzione. Conclusione che finisce affianco al palo.

31′ GOL DIVORATO DALLA SAMB: bella azione sviluppata sulla destra con lo scambio tra Cardella e Lulli. Lo stesso numero 6 va al cross e sul primo palo, sotto porta, Peroni devia e manda alto.

35′ ANCORA LA SAMB: Lorenzoni prova con una cannonata al volo dai 25 metri, Semprini si supera con un grande intervento.

39′ OCCASIONE TRASTEVERE: Proia, sulla sinistra, entra in area di rigore e prova il tiro ma c’è Knoflach che gli chiude lo specchio della porta.

45′ L’arbitro ha assegnato due minuti di recupero.

45′ RECLAMA UN RIGORE LA SAMB: conclusione di Peroni dal limite che trova la deviazione con il braccio largo da parte di un difensore ospite. L’arbitro lascia proseguire.

45+2′ Arriva il duplice fischio da parte dell’arbitro, si conclude il primo tempo con il risultato fermo ancora sullo 0-0. Una buona Samb fino ad ora che ha creato molto ma non ha trovato il gol. Trastevere che si è visto con due conclusioni di Macrì e Proia.

SECONDO TEMPO

6′ Ammonito Laurenzi, fallo su Frulla. Punizione sulla corsia destra per i rossoblu.

8′ MIRACOLO DI KNOFLACH: contropiede degli ospiti con Lapenna che prova il tiro da metà campo ma il portiere austriaco respinge in angolo con un grande intervento.

18′ Doppio cambio per i rossoblu: entrano Alboni e Fall al posto di Peroni e Di Domenicantonio.

20′ OCCASIONE TRASTEVERE: cross dalla destra Lapenna appoggia per Macrì in area, Knoflach respinge in angolo.

24′ Cambio della Samb: esce Lorenzoni, al suo posto Amoruso.

24′ Cambio anche per gli ospiti: esce Corsetti, dentro l’ex Fioretti.

28′ OCCASIONE SAMB: ripartenza dei rossoblu con la triangolazione tra Pica e Frulla, con quest’ultimo che va al cross sul secondo palo e trova la deviazione di Cardella ma il pallone finisce al lato.

34′ Ci prova gli ospiti con la sovrapposizione di Cervoni che serve sotto porta Fioretti ma il numero 20 sbaglia colpendo male la sfera.

36′ Altra occasione per la Samb: Lulli dal limite dell’area crossa in mezzo e pesca Fall che di testa conclude alto.

37′ Cambio del Trastevere: esce Proia per Squerzanti.

40′ Cambio per i padroni di casa: esce Lisi per fare posto a Zanazzi.

45′ Sono tre i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+3′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce 0-0 la sfida tra Sambenedettese e Trastevere che si spartiscono la posta.

