PIEDIMONTE – Inizia a Piedimonte Matese il 2022 dei ragazzi di Ciampelli, chiamati ad affrontare i verde-oro nella sfida valida per la 18esima giornata di Serie D girone F.

NOTE

Bella giornata di sole, campo piccolo e terreno sintetico in buone condizioni. Padroni di casa in maglia verde, ospiti in casacca orange.

FORMAZIONI

MATESE (4-3-3): Martino (03), Masi (00), Setola (02), Fabiano (00), Congiu, Langellotti, Tribelli, Ricamato (da 65′ Napoletano), Galesio, Ricciardi, Iannetta (75′ Del Vecchio). All Urbano. A disp. Del Giudice, Andreassi, Szyszka, Riccio, Crispino, Megaro, De Lucia, Napoletano, Del Vecchio.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Sabatini (01), Pietropaolo (03), Nociaro (02, 60′ Verdesi), D’Alessandro (70′ Rossi), Petricci (01, dal 75′ Petrini), Battista, Napolano. All Ciampelli. A disp. Finori, Petrini, Verdesi, Rossi, Aliffi, Marini, Massi, Clerici, Spagna.

ANGOLI

6-4

AMMONITI

Masi (M) Ricamato (M) Sensi (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Si comincia col Porto d’Ascoli che tocca il primo pallone.

3′ Primo angolo del match per il Matese, dopo un’azione personale di Tribelli sulla destra chiuso in angolo da Pasqualini. Sul corner Petricci allontana di testa.

7′ Secondo corner per il Matese, guadagnato sempre da Tribelli. Ricciardi calcia col mancino a rientrare ma Testa blocca in presa alta.

9′ Galesio sfiora un grandissimo gol. Sinistro dai 25 metri che sorvola di un nulla l’incrocio dei pali. Brivido per Testa.

11′ Ottima punizione dal limite guadagnata da Napolano. Circa 5 metri fuori dalla linea dell’area di rigore. E’ la mattonella del capitano.

12′ Calcia Napolano ma colpisce in pieno volto Galesio, che rimane a terra per qualche secondo. Ne approfittano i padroni di casa per ripartire in contropiede e per guadagnarsi il terzo corner del match.

13′ Dalla bandierina calcia ancora Ricciardi ma la sfera attraversa tutta l’area di rigore senza creare pericoli.

17′ Botta da fuori di D’Alessandro, palla lontanissima dai pali difesi da Martino.

20′ Pallone velenoso perso da D’Alessandro nella propria trequarti, Fabiano ruba palla e cerca subito il tiro. Testa blocca agevolmente.

21′ Insiste il Matese. Conclusione del terzino sinistro Langellotti, che calcia col mancino un pallone potentissimo che sfiora il secondo palo. Testa sembrava comunque sulla traiettoria.

25′ Ci riprova Langellotti, dalla stessa posizione di poco fa. Stavolta la sfera termina abbondantemente sul fondo, ma il Matese è ora costantemente nella metà campo avversaria.

26′ Mister Ciampelli inverte Battista e Nociaro nel tridente offensivo per tentare di creare maggiori pericoli alla retroguardia di Urbano.

30′ Si rinnova il duello tra Pasqualini e Tribelli sulla corsia di destra, con quest’ultimo chiuso ancora in angolo. E’ il quarto del match per i padroni di casa.

31′ Calcia Ricciardi, ma gli orange allontanano.

33′ Prova il break il Porto d’Ascoli, dopo un pallone recuperato da Pietropaolo, il numero 31 premia la sovrapposizione di Nociaro ma lo serve con un pizzico di ritardo e il guardalinee alza la bandierina per off-side.

36′ Bella incursione di Battista che trova il fondo e mette al centro un pallone teso rasoterra sul quale nessuno riesce ad avventarsi. Ottima occasione.

38′ Galesio prova l’eurogol con una semi rovesciata volante dal limite. Testa blocca. Sulla ripartenza fallo di mano di Masi, che viene ammonito.

41′ Cross al centro di Masi, dopo una bella trama offensiva del Matese, Galesio salta più in alto di Sensi ma la sfera termina sul fondo.

44′ Napolano difende palla spalle alla porta su rinvio di Testa, ma subisce un calcione da Setola e si guadagna una punizione molto interessante dal limite.

45′ Calcia capitan Napolano, sfera di pochissimo alta sopra l’incrocio dei pali.

45′ Finisce il primo tempo al “Ferrnate”.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia la ripresa, col Matese che tocca il primo pallone. In campo gli stessi 22 del primo tempo.

47′ Conclusione velleitaria di Tribelli, sfera lontanissima dallo specchio.

50′ Altro tiro di Ricamato, Petricci devia in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

53′ Primo corner anche per il Pda, dopo una bella azione di Battista sulla sinistra. Napolano calcia a rientrare nella zona di Passalacqua, che manca di poco l’impatto col pallone.

60′ SI SBLOCCA IL PARZIALE, PDA IN VANTAGGIO: manovra avvolgente del Porto d’Ascoli con Napolano che crossa al centro, Passalacqua spizza di testa per d’Alessandro che da due passi insacca in rete. 0-1 al “Ferrante”.

61′ Primi cambi per Ciampelli, escono Nociaro e l’autore del gol D’Alessandro per Verdesi e Rossi.

65′ Prende coraggio il Pda, che guadagna un corner e rimane in zona alta. Nulla di fatto sugli sviluppi.

70′ Giallo per Ricamato che spende il fallo tattico su una ripartenza di Verdesi.

72′ Contatto tra Passalacqua e Galesio, con l’attaccante argentino che rimane a terra in area di rigore. L’arbitro fa segno che non c’è nulla ma il pubblico protesta in modo veemente.

73′ Esce Battista, per Spagna, che fa il suo esordio in maglia orange.

76′ Ciampelli scambia gli under. Fuori Petricci e dentro Petrini. Nel Matese fuori Iannetta e dentro Del Vecchio.

80′ RIGORE PER IL MATESE: sugli sviluppi di un corner Sensi e Ricamato si scontrano. L’arbitro assegna la massima punizione.

80′ CALCIA GALESIO, TESTA PARA, ma sulla ribattuta l’argentino mette in porta il tap-in. Tutto pari. 1-1.

90′ Contatto in area tra Galesio e Petrini, ancora proteste per i tifosi di casa che volevano un altro rigore.

90′ 4 minuti di recupero. Galesio ci prova da limite ma la palla termina di pochissimo fuori. Brividi per Testa.

94′ Punizione dai 25 metri per il Porto d’Ascoli, è probabilmente l’ultima azione della gara. Napolano calcia sulla barriera e l’arbitro fischia la fine. Termina 1-1 il match.

