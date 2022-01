Leggi ed ascolta le dichiarazioni pre-partita del mister dei rossoblu in vista della prossima gara

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio interno con il Pineto, i rossoblu affronteranno il Trastevere domenica 30 gennaio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”. Di seguito le dichiarazioni del pre-partita di mister Alfonsi.

Alfonsi: Il Trastevere è un’ottima squadra, sono molto aggressivi e noi dobbiamo essere bravi a mettere la stessa aggressività e a giocare a meglio di loro. Li abbiamo studiati bene e speriamo di mettere in pratica quello che abbiamo provato. Dobbiamo essere combattivi, giochiamo in casa non dobbiamo regalare punti. Infermeria? Abbiamo recuperato quasi tutti ma c’è un ragazzo positivo al Covid, siamo quasi al completo. Pineto? Abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo sbagliato troppi passaggi. Bene nella fase difensiva ma troppi palloni regalati nelle ripartenze.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.