PICENO – Un’arancia per aiutare medici e studiosi a vincere la dura battaglia della lotta contro il cancro. Tornano infatti nelle piazze del Piceno e di tutta Italia i volontari dell’Airc con la vendita di prodotti il cui ricavato potrà dare una piccola mano in una missione tanto difficile.

Nel Piceno il presidio sarà attivo sabato 29 e domenica 30 gennaio ad Ascoli in Piazza del Popolo, a Grottammare nella giornata di sabato in Piazza Carducci e domenica in Piazza Fazzini, infine a San Benedetto del Tronto sia sabato sia domenica in Viale Moretti nei pressi del negozio “Intimissimi”.

L’obiettivo della vendita delle Arance della Salute di Fondazione Airc sarà quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione contro il cancro attraverso abitudini di vita salutari, a partire dalla sana alimentazione.

Insieme alle reticelle (donazione minima 10 euro a reticella), ai vasetti di marmellata d’arancia (donazione minima 6 euro a vasetto) e di miele millefiori (donazione minima 7 euro a vasetto), verrà offerta una speciale guida che propone sane e gustose ricette a base d’arancia, firmate da Chef in Camicia, Gnambox e Singerfood, e un approfondimento sulla dieta vegetariana. In copertina la testimonial Roberta Capua.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.