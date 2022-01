FERMO – Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in questi giorni.

Arrestata nel Fermano una persona per violenza sessuale e denunciate tre persone per ricettazione. Una per immigrazione clandestina e un’altra per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Provvedimenti diffusi dall’Arma fermana tramite nota stampa giunta in redazione il 28 gennaio.

