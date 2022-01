Ingrid Ciriaco, titolare della scuola di Martinsicuro insieme alla sorella Debora, nei giorni scorsi si è recata negli studi di via Feltre a Milano per registrare il suo intervento, che però non ha portato fortuna all’uomo che doveva dire quanti anni avesse la popolare ballerina truentina

MILANO – Le Sirene del Nilo sono state protagoniste nella popolare trasmissione di Tv8 “Guess my age”, condotta da Max Giusti e nel corso della quale i concorrenti hanno il compito di indovinare l’età dei personaggi che sfilano sul palco. Ingrid Ciriaco (titolare della scuola di Martinsicuro, insieme alla sorella Debora), nei giorni scorsi si è recata negli studi di via Feltre a Milano per registrare il suo intervento, che però non ha portato fortuna all’uomo che doveva dire quanti anni avesse la popolare ballerina truentina. Il concorrente ha detto che l’età di Ingrid fosse di 27 anni, sbagliandola e perdendo dunque il montepremi di undicimila euro.

«Dopo aver effettuato il tampone e il passaggio in sala trucco e parrucco – ha detto l’artista abruzzese – sono entrata in scena, visto che ero la prima protagonista e sono uscita ballando con le ali di farfalla, una coreografia molto scenografica, al punto che alla fine del mio intervento sono riuscita a farle indossare a Max Giusti, molto imbarazzato, ma che si è prestato al gioco. Lui si era approcciato parlandomi in francese, ma io non potevo rispondere e nemmeno ridere, anche se stavo per farlo, ma poi mi ha dato la possibilità di pubblicizzare la nostra scuola con un divertente siparietto. Dopo aver posizionato Martinsicuro in provincia di Pescara – ha proseguito Ingrid – Max Giusti, che avevo corretto, ha detto che siccome la nostra città era vicina al fiume Tronto, più che Sirene del Nilo, avremmo dovuto chiamarci le Sirene del Tronto. Max Giusti è stato molto gentile e professionale e ha messo tutti gli ospiti a proprio agio. Il personaggio pubblico che ha giocato nella puntata insieme al concorrente era Rita Rusic, che dal vivo è ancora più bella di come appare in televisione».

