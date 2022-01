TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 28 gennaio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stamattina, poco prima delle 8, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla SS80, in località Tintorale di Crognaleto per un incidente stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Fiat Punto con alla guida un 84enne del posto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Fano Adriano, il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, mentre percorreva la strada in direzione Teramo. Il veicolo è terminato fuori strada e ha impattato violentemente contro il muro di protezione al lato della carreggiata.

Purtroppo per l’aziano alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario del 118 di Teramo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I pompieri hanno dovuto utilizzare la cesoia e il divaricatore idraulici per liberare il corpo dell’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto.

