SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti per i rossoblu di Alfonsi e Visi che stanno preparando la gara di domenica contro il Trastevere. Dopo la seduta del giovedì ecco le dichiarazioni dell’esterno d’attacco Di Domenicantonio, di seguito la sua intervista.

Di Domenicantonio: “Stiamo lavorando duramente per preparare la gara perché sappiamo di incontrare un’ospite molto forte, cercheremo di dare il massimo e portare a casa i tre punti. Pineto? Abbiamo faticato nella prima mezz’ora ma nel secondo tempo li abbiamo messi sotto, peccato per non aver preso i tre punti. Mi sto trovando bene con i nuovi arrivati, in allenamento c’è buona intensità e la squadra è forte. Ci mancano i risultati e spero che siano migliori nel girone di ritorno. Gol al Riviera? Spero arrivi il prima possibile.

Inoltre il club ha comunicato che l’operazione alla quale si è sottoposto il capitano Angiulli è riuscita con successo. Di seguito la nota della società.

“L’A.S. Sambenedettese comunica che l’intervento di subcondroplastica al quale si è sottoposto nel pomeriggio odierno, all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, il capitano rossoblù, Federico Angiulli, è perfettamente riuscito. L’operazione è stata eseguita dall’equipe medica del prof. Claudio Zorzi, con una tecnica innovativa (nello specifico, è stato iniettato del calciofosfato sotto controllo amplioscopico nello scafoide del piede sinistro del calciatore allo scopo di cementificare l’osso dopo la microfrattura riportata agli inizi di dicembre 2021). Nei prossimi giorni si avranno ulteriori indicazioni sul percorso riabilitativo che Angiulli dovrà intraprendere e di conseguenza sarà possibile stimare anche i tempi di recupero dall’infortunio”.

