GROTTAMMARE – Una bella soddisfazione è arrivata per il musicista grottammarese Berny Novelli, apprezzato front man della band SugarFriends. Il giovane musicista, infatti, è stato ammesso a partecipare all’importante manifestazione canora “Sanremo rock” tra le nuove proposte musicali emergenti con il brano inedito ” Il sangue che scorre“, composto nel testo e negli arrangiamenti durante il periodo del primo lock down, con la partecipazione di Emidio Santori, che ne ha curato le melodie.

Il Festival “Sanremo Rock” ha lo scopo di far emergere nuovi gruppi musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale e internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini “rock”.

L’associazione culturale grottammarese “Artistic Picenum“, di cui Berny Novelli è socio onorario, ha espresso la propria gioia per questa notizia: ” Bernardino è sempre stato per noi un tesserato onorario modello, autentico portafortuna di tutte le nostre iniziative, dove ha dimostrato professionalità e profondo ottimismo. Auguriamo il massimo risultato possibile in questo nuovo percorso musicale e che sia l’ inizio della consacrazione del suo innato ed autentico talento, guidato dalla sua umiltà e dalla sua incessante passione per l’arte canora“.

