MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone torna in campo. E lo fa dopo aver visto giocare tutte le rivali.

Tappa numero 9 della stagione del campionato di Serie B, Area 6 Marche Abruzzo, coi blu che domenica 30 gennaio (alle 18.30) saranno impegnati in casa dell’HC Pescara, penultimo in classifica con 2 punti. La squadra di coach Andrea Vultaggio, invece, corre per consolidare il secondo posto e avvicinare la prima della classe, i Lions Teramo, avanti di 4 lunghezze dopo aver battuto Chieti in trasferta.

Per Monteprandone, dunque, un altro esame importante, un’altra prova di maturità dopo aver cominciato bene il 2022, con le vittorie contro Falconara fuori e Chieti al Colle Gioioso.

Di seguito le partite già giocate nel fine settimana scorso, valevoli per la nona giornata del torneo di Serie B: Chieti-Lions Teramo 26-37, HC Falconara-Città Sant’Angelo 16-37, Cingoli-Cus Ancona 32-32.

Questa, invece, la classifica provvisoria: Lions Teramo 16, HC Monteprandone 12, Città Sant’Angelo 10, Cingoli 7, Cus Ancona 6, Chieti 6, HC Falconara 4, HC Pescara 2, Chiaravalle 0.