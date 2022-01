Dopo il tampone negativo eseguito in giornata, mister Alfonsi recupera un giocatore. Ancora positivo l’altro membro del gruppo che eseguirà un ulteriore test nei prossimi giorni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver rilevato due positivi la scorsa settimana, nella giornata odierna i rossoblu si sono posti ad un ulteriore giro di tamponi ed è risultata la negatività da parte di un giocatore mentre l’altro, ancora positivo, rimarrà in quarantena e effettuerà un altro tampone nei prossimi giorni. Di seguito il comunicato della società.

“La A.S Sambenedettese comunica che l’ultimo giro di tamponi, effettuato in data odierna, ha fatto riscontrare la negativizzazione di uno dei due atleti del gruppo squadra, risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana. Il tesserato, dopo le visite mediche previste, potrà tornare in gruppo, mentre l’altro, ancora positivo e completamente asintomatico, effettuerà di nuovo il test nei prossimi giorni.”

Dunque oltre agli squalificati, rientra un altro giocatore per mister Alfonsi in vista della gara di domenica contro il Trastevere.

