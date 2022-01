Nata a Montedinove, ha lavorato come governante a Roma. Quando torna nelle Marche sposa Sante. Per tutta la vita si è prodigata per i nipoti

MONTEPRANDONE – E’ festa a Monteprandone per i 100 anni di Annunziata Mariani, per tutti Tina. Nata a Montedinove il 27 gennaio 1922, da una famiglia di origine contadina, perde la madre quando è ancora bambina e si trasferisce con il fratello a Roma dove inizia a lavorare prima come domestica, poi come governante.

Quando torna nelle Marche conosce Sante, un giovane di Monteprandone con qualche anno meno di lei con il quale rimane fidanzata a lungo per poi sposarsi nel 1967, in controtendenza con i tempi.

Non hanno avuto figli, ma hanno sempre sostenuto i nipoti. Nel 2020 ha perso il marito a cui tutte le sere, baciando la sua foto, rivolge il suo pensiero.

“Sempre vispa e pimpante, affronta la vita giorno per giorno concedendosi qualche cioccolatino più del dovuto – dicono i nipoti – l’elisir di giovinezza di zia Tina sta nel fare il riposino il pomeriggio e mai andare a letto senza aver sistemato la cucina”.

Da parte del sindaco Sergio Loggi e di tutta l’Amministrazione comunale di Monteprandone sono arrivati un omaggio floreale e una pergamena con su scritto: “una lunga vita è la somma non solo di tanti anni, ma di valori e legami, di emozione e di sorrisi. Con i migliori auguri per il raggiungimento del felice traguardo”.

