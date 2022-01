CUPRA MARITTIMA – Due film di due grandi registi in programmazione questa settimana al cinema Margherita di Cupra Marittima. Si parte giovedì 27 gennaio con il film “La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro e si prosegue sabato 29 gennaio con il film documentario “Ennio” del regista italiano Giuseppe Tornatore.

“La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” è il film più teorico di Guillermo Del Toro. Il protagonista è un falso medium, un uomo che gioca con le tragedie degli altri per il proprio tornaconto. La storia si ispira al romanzo di William Lindsay Gresham, portato sul grande schermo anche nel 1947. Tra gli interpreti Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe e Rooney Mara.

Il docufilm “Ennio” è dedicato al popolare e prolifico musicista e compositore Ennio Morricone, di cui Tornatore era grande amico. Amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili, Ennio Morricone è il protagonista di questo documentario che lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore e attraverso testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino. Il film è in anteprima solo il 29 e 30 gennaio per poi uscire definitivamente il 17 febbraio.

Nell’ambito della “rassegna d’essai” del lunedì e martedì, inoltre, fresco di vittoria ai Golden Globe come miglior film straniero e già premiato a Cannes 74 per la miglior sceneggiatura, approda al cinema Margherita il film giapponese “Drive my car” di Ryûsuke Hamaguchi. Tratto da un racconto di Murakami Aruki, narra per tre ore la storia di Yusuke Kafuku, un rinomato regista e interprete teatrale che sta mettendo in scena una produzione multilingue dello Zio Vanja di Cechov nel tentativo di elaborare il lutto della compagna. Siccome soffre di glaucoma all’occhio sinistro, viene portato in giro per Hiroshima sulla sua Saab rossa dalla giovane, silente e perspicace autista Misaki . Giocando sulla riconciliazione degli opposti e sulla sintesi ossimorica, questo road movie fluviale, ma minimale, è fatto di conversazioni silenziose, comunicazioni non rivelatorie, arte-vita (e artefazione?).