SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolto il primo incontro presso la città di Grottammare dell’associazione Questione Natura e i suoi numerosi volontari che hanno liberato dai rifiuti la spiaggia e il lungomare. Tra i presenti anche l’ex sindaco Massimo Rossi.

“Dobbiamo ammettere di aver trovato un territorio abbastanza pulito, abbiamo riempito “solamente” 8 sacchi di rifiuti per un lungo tratto di lungomare e spiaggia – afferma il presidente dell’associazione Roberto Cameli.

E aggiunge: “abbiamo trovato un catetere pieno gettato ai piedi di una palma sul lungomare e raccolto cinquantasette mascherine, il numero più alto in una singola uscita a Grottammare. Dateci una mano e non gettatele a terra, impiegano cento anni per decomporsi”.

Inoltre questo progetto è stato presentato dal comune di Grottammare, voluto fortemente dall’assessore Alessandra Biocca.

“Il nostro grazie più sentito va verso l’assessore, al sindaco, al vicesindaco e a tutte le persone che insieme a loro hanno lavorato in maniera celere per realizzare il tutto nel minor tempo possibile” – afferma il giovane.

“Grottammare è da sempre città avanguardia per la salvaguardia ambientale”. – dichiara. “Ci siamo resi conto che c’era bisogno di un’opera di pulizia su tutto il territorio comunale e questo è solo il primo di sei appuntamenti durante i quali vi riconsegneremo una città libera dai rifiuti. Grazie a tutti per la partecipazione” – conclude.

