L’intervento studiato dall’ingegner Quintilio Siquini è già finanziato per 800 mila euro. Nel via libera al progetto, la Giunta comunale ha dato mandato alla Responsabile dell’Area V, architetto Liliana Ruffini, di procedere alla redazione per stralci funzionali

GROTTAMMARE – Più sicuro e più “green” l’edificio scolastico di via Dante Alighieri a Grottammare in zona Ascolani. Un progetto da 1.100.000 euro è stato recentemente approvato in via definitiva per la realizzazione di opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

L’intervento studiato dall’ingegner Quintilio Siquini è già finanziato per 800 mila euro. Nel via libera al progetto, la Giunta comunale ha dato mandato alla Responsabile dell’Area V, architetto Liliana Ruffini, di procedere alla redazione del progetto esecutivo per stralci funzionali, dando priorità agli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, coerentemente con gli importi del finanziamento acquisito (“Messa in sicurezza degli edifici e territorio”, ai sensi del comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L’importo restante dell’intervento pari a 300 mila euro sarà imputato a seguito di acquisizione di appositi finanziamenti statali o regionali. Questo l’auspicio dell’Amministrazione comunale: “Progetto dopo progetto – affermano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore alle Opere pubbliche Manolo Olivieri – stiamo completando un disegno che prevede la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale di tutti gli edifici scolastici, cogliendo il più possibile le occasioni offerte sia dai fondi regionali e statali, sia dalle risorse straordinarie del Pnrr”.

Il progetto approvato prende in considerazione due (dei tre corpi di fabbrica (corpo B e corpo C; il corpo A è già stato intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico con progetto redatto nel 2014 e successivi lavori) che compongono l’edificio scolastico in zona Ascolani, della superficie di circa 1187 m².

Le opere riguardano il risanamento dei solai e il rafforzamento di travi e pilastri, utilizzando diverse metodologie di intervento, per quanto riguarda l’adeguamento sismico che sarà oggetto del primo stralcio di lavori; la sostituzione degli infissi e la realizzazione del cappotto termico per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni energetiche, obiettivo di un secondo stralcio di lavoro subordinato all’ottenimento di nuovi finanziamenti.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.