SAN BENEDETTTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale.

Sabato 29 gennaio, con inizio alle 9 , il PalaRiviera di San Benedetto ospiterà “Leggere e raccontare, crescendo…”, un evento scientifico-professionale sulle tematiche della lettura e del racconto nell’educazione dei giovanissimi rivolto ai genitori, agli educatori e agli operatori dei settori educativo e scolastico. Si tratta del primo convegno organizzato di concerto tra gli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24, recentemente costituitisi in rete.

L’evento mette al centro della riflessione le modalità di comunicazione, gli effetti che hanno sui bambini e come influenzano la crescita e lo sviluppo delle aree espressive.

Si parlerà quindi di buone pratiche sulla lettura nel Piceno, dei programmi “Nati per leggere” e “Nati per la musica”, con interventi specialistici di approfondimento sui temi, per arrivare alla definizione di un piano di azione congiunto da parte dei quattro Ambiti Territoriali Sociali finalizzato a promuovere e favorire il pieno sviluppo in ambito familiare, scolastico e sociale dei giovanissimi.

L’evento sarà introdotto dalla Maria Simona Marconi, direttore dell’Ambito 21, con i saluti istituzionali dei sindaci Antonio Spazzafumo, Marco Fioravanti, Andrea Cardilli e Fabrizio Vergari. Interverranno la pediatra Laura Olimpi, Graziella Santarelli dell’associazione genitori persone autistiche, la psicologa clinica Eleonora Palmieri, i professori Piero Crispiani dell’Università Link Campus University di Roma e Daniela Lucangeli dell’Università degli Studi di Padova. Modera l’evento la pediatra e consigliera comunale Aurora Bottiglieri.

L’evento è gratuito. Per partecipare in presenza o online è necessario iscriversi all’indirizzo web https://ticketsconvegnoleggereeraccontarecrescendo.eventbrite.it o sulla pagina Facebook dell’Ambito Territoriale Sociale 21.

Sarà inoltre possibile seguire la registrazione dell’incontro, a partire dalle ore 17 di sabato 29 gennaio, all’indirizzo https://www.youtube.com/c/AmbitoTerritorialeSocialen21 con rilascio dell’attestato, sempre previa iscrizione obbligatoria da effettuare online.

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 0735 794303 o all’indirizzo e-mail [email protected]

