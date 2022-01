Fanno parte del gruppo, oltre all’assessore Pellei, i dirigenti Antonio Rosati per le Risorse Economiche e Finanziarie, Annalisa Sinatra per i Lavori Pubblici, Pietro D’Angeli per l’Innovazione, i funzionari Maria Teresa Massi della Centrale Unica di Committenza e Sergio Trevisani del Servizio Europa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un centro di coordinamento interno al Comune per orientare gli sforzi di tutti i settori interessati verso l’intercettazione dei fondi del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr e, più in grande, del programma Next Generation Eu – Ngeu dell’Unione Europea. È questa l’iniziativa che è stata approvata a San Benedetto con delibera di Giunta nella giornata di martedì 25 gennaio su proposta dell’assessore alle Politiche Comunitarie Domenico Pellei.

I compiti di questo gruppo di lavoro sono quelli di monitorare in maniera costante la pubblicazione dei bandi di finanziamento, individuare i progetti presentabili, affiancare le strutture organizzative in sede di elaborazione delle proposte, ricercare collaborazioni con altri enti territoriali per potenziare la capacità d’intercettare i fondi e gestirne le risorse.

Fanno parte del gruppo, oltre all’assessore Pellei, i dirigenti Antonio Rosati per le Risorse Economiche e Finanziarie, Annalisa Sinatra per i Lavori Pubblici, Pietro D’Angeli per l’Innovazione, i funzionari Maria Teresa Massi della Centrale Unica di Committenza e Sergio Trevisani del Servizio Europa.

“La creazione di questo gruppo è decisiva come misura per fare in modo che i finanziamenti del Pnrr portino un miglioramento concreto in termini sociali, ambientali ed economici al territorio e alla comunità – ha detto l’assessore Domenico Pellei -. Il coordinamento è fondamentale perché si eviti di ridurre questa grande occasione a una serie di contributi sporadici, isolati e privi di un disegno d’insieme. Piuttosto, vogliamo che seguano una visione generale, integrata e sostenibile grazie alla quale producano effetti su tutta la città”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.