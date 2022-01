SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Movimenti sulla costa.

Nella giornata di martedì 25 gennaio, la Giunta comunale di San Benedetto ha consegnato alla Regione Marche il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle scogliere emerse a sud del porto cittadino.

L’approvazione del progetto, che stima il costo complessivo dei lavori a 1,76 milioni di euro, è avvenuta nella stessa giornata con una delibera di Giunta che intende rispondere al bando emanato dalla stessa Regione per acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio costiero.

Nell’atto si richiede il finanziamento del 70% dell’intervento e l’Amministrazione comunale, come previsto nel bando, si impegna al cofinanziamento della quota restante del progetto.

Nell’atto si sottolinea che il progetto interessa la manutenzione di un’area della costa che non è stata interessata da interventi di manutenzione negli ultimi tre anni.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.