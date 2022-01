Resta la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento di tutta la città per i veicoli elettrici intestati ai residenti a San Benedetto del Tronto

La Giunta comunale, con delibera approvata nella seduta del 25 gennaio, ha modificato la disciplina della sosta gratuita nel centro cittadino per le auto alimentate a Gpl – metano o ibride disponendo di escluderle da quelle che possono usufruire della sosta gratuita nel parcheggio di Piazza Caduti del Mare.

Le motivazioni della decisione risiedono nell’elevato numero di occupazioni di suolo pubblico sia di attività commerciali sia di cantieri che hanno comportato la riduzione del numero di parcheggi a pagamento nel centro cittadino con conseguenti difficoltà per la sosta da parte dei residenti. Questa tipologia di veicoli potrà continuare a sostare gratuitamente nelle altre due vie precedentemente individuate, ovvero Via dei Tigli, via degli Oleandri , viale Marinai d’Italia.

