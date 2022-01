Il club del presidente Nicolino Giannetti ha presentato la nuova squadra “Sporting Grottammare eSport” , che prenderà parte alle competizioni di Fifa22 in modalità Pro-Club, in collaborazione con i Final Warriors .

Le parole del presidente Nicolino Giannetti: “Volevamo avere questa vetrina su piattaforma virtuale poiché oggi gli esports stanno diventando un’importante realtà. E’ un po’ come un sogno che si avvera e una fantasia che diventa realtà con la partecipazione al campionato competitivo. Volevo esserci come responsabile di un negozio di informatica, come giocatore di eSport e come presidente di un’Associazione Sportiva che si sta distinguendo per le innumerevoli iniziative intraprese in questi anni. Sono molto felice e fiducioso del lavoro che stanno svolgendo i ragazzi che oltre alla passione e l’impegno stanno dimostrando molta serietà”.