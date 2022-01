SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In considerazione del fatto che diversi cittadini stanno incontrando difficoltà nell’ottenere in tempo utile l’attestazione Isee aggiornata per il grande afflusso di persone ai Caaf, la scadenza del bando per l’agevolazione per la mensa è stata posticipata al 15 marzo 2022″.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 25 gennaio.

