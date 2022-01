L’assessore alle attività produttive Laura Camaioni ricorda che il 31 gennaio scade l’avviso per partecipare alla procedura promossa dal Mise

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera.

L’assessore alle attività produttive Laura Camaioni ricorda che il 31 gennaio scade l’avviso per partecipare alla procedura promossa dal Mise per l’assegnazione di contributi relativi ai progetti pilota dedicati allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

In qualità di soggetto coordinatore, la Provincia di Ascoli Piceno ha infatti riservato 4,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative proposte da operatori privati in diversi settori, tra cui innovazione, investimento, avviamento, produzione agricola primaria, trasformazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

Per informazioni è possibile fare riferimento al dottor Vincenzo Perozzi per la parte amministrativa (tel. 0736 277339 / [email protected]) e al geometra Antonio Borraccini per la parte tecnica (0736 277622 / [email protected]).

