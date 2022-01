SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Giornata della Memoria, istituita dalla legge 211 del 20 luglio 2000 “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, la città di San Benedetto, in collaborazione con il Cineforum “Buster Keaton”, proporrà giovedì 27 gennaio 2022, alle 17, presso il Teatro Comunale Concordia, la proiezione del film “Hanna Arendt” di Margarethe Von Trotta. In apertura sono previsti gli interventi istituzionali del sindaco Antonio Spazzafumo e dell’assessore alla cultura Lina Lazzari.

La trama narra le vicende della filosofa ebreo-tedesca Hanna Arendt, scappata dagli orrori della Germania nazista insieme al marito e alla madre per rifugiarsi negli Stati Uniti. Qui, dopo aver lavorato come tutor universitario ed essere divenuta attivista della comunità ebraica di New York, comincia a collaborare con alcune testate giornalistiche. Come inviata del New Yorker in Israele, Hannah si ritrova così a seguire da vicino il processo contro il funzionario nazista Adolf Eichmann, da cui prende spunto per scrivere “La banalità del male”, un libro che è una pietra miliare nella letteratura internazionale.

Nel film Margarethe Von Trotta propone un’analisi a tutto tondo del personaggio di Hanna Arendt, equilibrando le due nature della filosofa in modo da metterne in luce sì il pensiero rivoluzionario, ma al tempo stesso anche il carattere e la personalità di donna forte, compagna e amica.

Per centrare l’obiettivo il film prende in considerazione i quattro intensi anni della vita di Hanna Arendt, incentrati sull’osservazione del processo contro uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei. Una scelta tutt’altro che casuale in cui si mettono a confronto due personalità opposte: da una parte Arendt, ambasciatrice del pensiero e dell’importanza di pensare in maniera autonoma, e dall’altra Eichmann, rappresentante di una cieca obbedienza a una causa, non importa se giusta o sbagliata.

