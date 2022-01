Per l’Area Vasta 5 sono disponibili venticinque posti compresi tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, che desiderano fare un’esperienza nel settore dell’assistenza. La scadenza della domanda è fissata per le 14 del 26 gennaio 2022.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quest’anno l’Asur Area Vasta 5 ha messo in campo un progetto approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili dal titolo: “Generazioni Connesse“.

L’iniziativa, compresa all’interno del Programma Coesione Sociale Marche, ha visto il coinvolgimento di diversi enti accreditati della regione.

Per l’Area Vasta 5 sono disponibili venticinque posti compresi tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, che desiderano fare un’esperienza nel settore dell’assistenza.

Possono partecipare maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni, cittadini UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Una presenza, quella dei volontari del Servizio Civile Universale, che contribuirà all’obiettivo, sancito dall’Agenda 2030, di: “Assicurare la salute e il benessere di tutti a tutte le età“.

Collaborare con l’Area Vasta 5, in un anno che ancora la vede in prima linea nella lotta contro il Covid-19, significa anche offrire il proprio contributo per garantire la qualità e l’efficacia dei servizi per tutte le prestazioni sanitarie.

Si ricorda che la scadenza della domanda è fissata per le 14 del 26 gennaio 2022.

La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol), raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

L’accesso alla piattaforma è possibile unicamente con lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.