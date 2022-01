“Gli Ispettori – spiega il Comandante Provinciale, Colonnello Emanuele Pipola – sono stati promossi perché in possesso di importanti requisiti”

TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 25 gennaio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

In questi giorni è stato notificato l’avanzamento al grado di Luogotenente ai seguenti

Marescialli Maggiori dei Carabinieri, in servizio nell’Arma territoriale della

provincia di Teramo:

–

Franco BERTI, Capo Sezione Personale dell’Ufficio Comando del Comando

Provinciale;

– Luciano TULLII, addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura

della Repubblica;

– Domenico ADDESI e Vincenzo COLABELLA, rispettivamente Comandanti

delle Stazioni di Silvi Marina e di Bisenti;

– Giuseppe CESTRONE, Riccardo RETTAROLI e Giuseppe SANTERAMO,

addetti alla Stazione di Teramo;

– Luca DI EMILIO e Paolo TALEVI, rispettivamente addetti alle Stazioni

Carabinieri di Roseto degli Abruzzi e di Castelli;

– Maurizio DE LISI, addetto al N.O.R. Aliquota Operativa della Compagnia

Carabinieri di Alba Adriatica;

“Gli Ispettori – spiega il Comandante Provinciale, Colonnello Emanuele Pipola –

sono stati promossi perché in possesso di importanti requisiti. Si tratta non solo di una

permanenza minima nel grado precedente ma, soprattutto, di meriti di servizio che

hanno consentito all’Amministrazione di appartenenza di sceglierli tra gli altri pari

grado perché idonei al conferimento di incarichi di massima responsabilità.

Il raggiungimento di questo traguardo, che può dunque essere punto di partenza per

l’assegnazione di posizioni di maggior prestigio, rinnova nei promossi la

consapevolezza delle proprie responsabilità e di una maggiore professionalità di cui

beneficia il servizio ai cittadini”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.