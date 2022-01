SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 24 gennaio, dalle rappresentanze sindacali dei sanitari dell’Area Vasta 5.

A seguito della comunicazione telefonica pervenuta alle ore 18 di questa sera dai vertici dell’Asur e

dell’Area Vasta 5 i quali hanno assicurato che, con la mensilità di febbraio 2022, sarà liquidato, al personale avente

diritto, il saldo delle indennità relative al mese di novembre 2021 e totalmente quelle relative al mese di

dicembre 2021 con l’assicurazione che si intraprenderà un percorso virtuoso per l’adeguamento del Fondo

alla dotazione organica dell’Area Vasta 5 già nella riunione sindacale fissata per giovedì 27 gennaio le

assemblee-manifestazioni, programmate per il 25 e 27 gennaio 2022, sono temporaneamente

sospese.

Nella citata riunione del 27 gennaio verranno rappresentate le ulteriori, gravissime problematiche

sindacali che affliggono i dipendenti dell’Area Vasta 5.

Vi terremo informati sugli esiti della riunione e sulle iniziative eventualmente da intraprendere.

