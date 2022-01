Novità in vista al Ristorante Hotel Parco dei Principi!

Dal 5 febbraio partirà una gustosissima collaborazione con il Ristorante Taverna Anxa di Lanciano, con un menù di pesce di altissima qualità, ma non solo. Non mancherà anche un menù di carne di alta gamma.

L’idea nasce dalla volontà di offrire sempre maggiore attrazione presso il Ristorante Hotel Parco dei Principi di Grottammare a clienti e ospiti affezionati ormai da moltissimi anni, nell’ottica di attirare anche nuovi clienti.

L’Hotel Parco dei Principi é dal 1990 ormai sul mercato internazionale ed é sempre rimasto ai vertici della ristorazione, ospitalità e intrattenimento e si pone come punto di riferimento nella provincia di Ascoli Piceno e oltre; inoltre, organizza serate a tema che si svolgono periodicamente sia all’interno del Ristorante che anche a bordo piscina, ed il Parco dei Principi si interessa anche di organizzare eventi musicali di alto livello e musical equestri.

Tutto ciò serve per dare visibilità sì allo stesso Hotel, ma anche al nostro territorio della provincia di Ascoli Piceno e non solo.

Con tutte queste iniziative, il titolare Filippo Olivieri produce indotto sul territorio e crea nuove assunzioni di personale.

“L’idea di aprire all’interno del ristorante una collaborazione con la Direzione del Ristorante Taverna Anxa di Lanciano – spiega Olivieri – nasce per creare ancora maggiori sinergie, oggi come non mai le aziende da macro e medie aziende hanno bisogno di partnership per dare continuità al prodotto creato e sviluppato negli anni. Il mondo cambia velocemente, troppo velocemente, ormai ogni cinque anni si può considerare un’epoca, riferendosi ai consumi e alle mode. Mi auguro che il nostro territorio e oltre possa recepire questa nuova idea e venire ad assaggiare i nostri piatti”.

