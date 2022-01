Abbrandini 6,5 Il classe 01′ torna tra i pali dopo quasi tre mesi. Non era facile tornare in campo dopo tanto tempo ma il giovane portiere è stato autore di una buona gara: mantiene la porta inviolata e si fa trovare pronto sull’unico tiro degli ospiti con Pezzotti, respingendo il pallone con un grande intervento.

Zgrablic 6 Mister Alfonsi lo schiera come terzino destro per sostituire l’assente Alboni, trova qualche difficoltà nei primi minuti del primo tempo ma nel secondo prova anche a proporsi in sovrapposizione. Impegna Mercorelli con un buon tiro da fuori area.

Tomas 6,5 Buona la prima per il croato arrivato dall’Atletico Terme Fiuggi, dopo la prima parte del primo tempo dove un po’ tutta la squadra ha trovato delle difficoltà, cresce nel secondo tempo ed è autore di una buona prestazione, dove compie dei buoni anticipi e vince i contrasti aerei.

Conson 6,5 Stesso discorso fatto per Tomas, fa valere l’esperienza e la cattiveria agonistica, soprattutto nel secondo tempo dove il Pineto è riuscito ad andare in porta solo una volta.

Lorenzoni 6 Dopo un inizio così e così, dove ha perso in un paio di circostanze il proprio avversario e non è stato preciso nei passaggi, ha fatto una gara sufficiente proponendosi sull’out di sinistra e arrivando molte volte al cross dal fondo.

Lulli 6 Gara sufficiente del centrocampista ex Cavese, gestisce il centrocampo in mediana e fa girare il pallone con dei lanci da una fascia all’altra.

Zanazzi 5,5 Partita un po’ sottotono per il classe ’02 che si vede poco durante la partita, trova difficoltà in mezzo al campo e si inserisce poco negli spazi. Si procura il calcio di rigore sbagliato da Fall.

Frulla 5,5 Gara poco convincente dell’ex Jesina, arriva in ritardo su molti contrasti e commette molti falli al centro del campo. Al 37′ st prova un tiro da calcio di punizione ma Mercorelli lo respinge in angolo.

Di Domenicantonio 6,5 Anche in questa partita si conferma l’arma in più e il giocatore più pericoloso della Samb. Crea scompiglio e spazi nella difesa ospite. Va vicino al gol su punizione al 15′ pt, serve un buon pallone al 23′ st per Peroni che dal limite non trova il gol per pochissimo.

Fall 5+ Primo tempo non bellissimo dove trova difficoltà e vince pochi contrasti aerei venendo anticipato. Al 3′ st calcia male e sbaglia un calcio di rigore fondamentale che potevano valere i tre punti, ma cerca di farsi perdonare nel secondo tempo provando a segnare un gol. Fino ad oggi ha giocato una buona stagione ma capitano le giornate storte, si rifarà sicuramente.

Peroni 5,5 Gara sottotono dell’ex Matelica. Prova qualche giocata personale ma non riesce mai a superare il diretto avversario. Prova un tiro dal limite ma è troppo debole e il portiere lo blocca, al 23′ st ci riprova e sfiora il gol con un tiro a giro che passa affianco al palo della porta. Esce al 30′ st per fare posto a Fabretti.

Fabretti 6 Entra l’ultimo quarto d’ora e fa una partita sufficiente.

Alfonsi 6+ Non era facile tornare in campo dopo un mese di stop, infatti nei primi venti minuti i rossoblu trovano difficoltà e come detto anche dal mister nel post-partita, la squadra era alta e larga e i centrocampisti non pressavano le mezz’ali avversarie. Nel secondo tempo i suoi ragazzi scendono in campo con il giusto atteggiamento e la giusta cattiveria prendendo le misure sui giocatori avversari. La difesa blinda la porta e concede solo un tiro pericoloso a Pezzotti che Abbrandini è bravo a parare. I rossoblu sono sfortunati, provano a creare ma il pallone non entra. Ora testa al Trastevere, sperando che arrivino gli ultimi acquisti dal mercato, che riaprirà, e vengano recuperati gli squalificati e gli infortunati.

