SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post-partita siamo riusciti a raccogliere anche le dichiarazioni del neo-acquisto Diego Conson e dell’ex di turno Marco Pezzotti, tra l’altro i due hanno condiviso una stagione in rossoblu insieme, l’anno della promozione in Serie C. Di seguito le nostre video-interviste.

Conson: “Sono contento di essere tornato, ci sarà il massimo impegno da parte mia e spero di trasmettere ai ragazzi il valore di questa maglia. Mi sono trovato bene con Tomas e sono sicuro che con il passare del tempo ci miglioreremo e prenderemo confidenza. A parte i primi quindici minuti siamo partiti col freno tirato, ma abbiamo fatto una partita abbastanza buona. Prendiamoci il punto e testa al Trastevere”.

Pezzotti: “Emozione grande tornare qui a giocare contro la Samb, è una partita che ho sentito. Il ricordo più bello? La vittoria del campionato, abbiamo creato un ambiente particolare e abbiamo riavvicinato la città a questa squadra. Siamo stati bravi, loro nel secondo tempo sono partiti forti. Felici di essere usciti da qui con un punto”.

