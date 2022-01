La famiglia Vita è stata, per anni, una presenza costante alle funzioni religiose celebrate nella parrocchia di San Filippo Neri. Qui, oggi 23 gennaio, si è svolto alle 15,30 l’ultimo saluto ad Emilio Vita.

Chi conosce i Vita sa quanto siano uniti e legati l’un l’altro, a tutti loro la redazione di Riviera Oggi e Piceno Oggi si stringe in questo momento di dolore.

Uomo di cultura e politica, ma soprattutto marito e padre amatissimo dai suoi figli Elisa, Monica e Igor, Emilio Vita ha lasciato un messaggio che i suoi figli non dimenticheranno. “Nostro padre ci ha mostrato – hanno commentato – i valori fondanti della sua esistenza: lealtà, rettitudine, solidarietà, impegno, dignità, umiltà, rispetto in particolare per gli ultimi e amore incondizionato verso la famiglia”.

Condoglianze vivissime.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.