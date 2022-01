Il racconto delle vicende, soccorsi e rogo spento in un caso, messa in sicurezza nell’altro

FERMO – Di seguito due note stampa, giunte in redazione il 22 gennaio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Poco dopo le 13 i pompieri di Fermo sono intervenuti a Marina di Altidona per l’incendio di un’auto Diesel. Con un’autopompa ed una campagnola idrica hanno provveduto dapprima a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza la stessa vettura e quindi la zona circostante.

I pompieri di Fermo sono intervenuti intorno alle 13,30 nel capoluogo, in frazione Molini di Tenna per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto, finita contro il muro di cinta proprio all’ingresso di un’abitazione. Giunti sul posto con un’autopompa ed una campagnola hanno collaborato con il personale sanitario che prendeva in consegna il conducente per condurlo al pronto soccorso. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza della macchina.

