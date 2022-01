SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento culturale a San Benedetto del Tronto. Presso l’auditorium comunale, domenica 23 gennaio, alle ore 18, Pietro Frenquellucci presenterà il libro “Coloni. Gli uomini e le donne che stanno cambiando Israele e cambieranno il Medio Oriente”. L’evento è organizzato dall’associazione “I luoghi della scrittura” con la libreria “Libri ed eventi” di San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” e ha il sostegno dell’amministrazione comunale. Converseranno con l’autore Maurizio Capponi, Copywriter – Strategic Planner, e Alessio Ceci, Project Manager per la cooperazione europea e internazionale.

Pietro Frenquellucci è un giornalista, ex caposervizio del Messaggero; ha lavorato all’Agenzia ANSA, per la quale ha seguito anche alcune fasi dell’assedio di Sarajevo durante la guerra in Bosnia e ha collaborato sia con diversi quotidiani locali che con il Corriere della Sera. Si è da sempre interessato dei problemi del Medio Oriente, territorio che ha ripetutamente visitato sin dai primi anni Ottanta.

Il libro “Coloni. Gli uomini e le donne che stanno cambiando Israele e cambieranno il Medio Oriente” è il frutto di un lavoro svolto tra il 2018 e il 2021, aggiornato agli eventi legati all’ultimo sanguinoso conflitto di Gaza del maggio 2021. Nel corso di tre suoi lunghi soggiorni in Israele, Frenquellucci ha raccolto testimonianze, riflessioni e altro materiale originale e inedito, incontrando direttamente i “Coloni” che vivono nei territori occupati della Cisgiordania e che vengono considerati uno dei principali ostacoli alla pace tra israeliani e palestinesi. L’obiettivo di questo lavoro è quello di far conoscere come vivono e cosa pensano, quali sono le ragioni che spingono uomini, donne e intere famiglie a trasferirsi negli insediamenti costruiti nei territori conquistati da Israele con la guerra dei sei giorni del 1967 e che vengono chiamati ancora con i nomi biblici di Giudea e Samaria. In questo racconto senza filtri e intermediazioni, i leader attuali e i padri fondatori dei movimenti dei coloni, imprenditori, intellettuali, uomini e donne che vivono negli insediamenti costruiti nei territori occupati parlano anche dei rapporti con i palestinesi, della situazione politica attuale, delle prospettive di pace e dell’eventualità della nascita di uno Stato palestinese indipendente. Concludono il libro due approfondite interviste all’ex vicesindaco di Gerusalemme, David Cassuto, e al professor Sergio Della Pergola, massimo esperto mondiale di demografia ebraica.

La prenotazione è obbligatoria la numero: 335/7000773 o via whatsapp al numero: 366/4349288

