TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 22 gennaio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nella serata di ieri venerdì 21 gennaio 2022 e

durante la seguente nottata, hanno svolto un servizio a largo raggio di controllo

straordinario del territorio, principalmente finalizzato alla verifica sulla corretta

applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione pandemica del

Covid-19, in primis il Green Pass, senza peraltro trascurare i controlli alla circolazione

stradale, per prevenire le stragi del week-end, e i servizi “anti-droga”, che hanno

privilegiato i luoghi di ritrovo dei giovani e della “movida”.

Nello specifico:

A Teramo, i Carabinieri hanno controllato 19 esercizi pubblici tra bar, pub, ristoranti e

pizzerie, ubicati sia nel centro storico che nella popolosa frazione di San Nicolò a Tordino,

al cui interno sono stati controllati sia i lavoratori che gli avventori per un totale di 326.

Sono risultati tutti provvisti del Green pass in corso di validità.

Non sono mancati peraltro nel capoluogo di provincia anche i controlli in materia di

stupefacenti.

Un 36enne è stato sorpreso nei pressi di Piazza San Francesco, all’interno del

terminal degli autobus, con in tasca undici dosi di “cocaina”, per un peso complessivo di

circa 13 grammi, ed altri tre giovani sono stati sorpresi per le stradine del centro storico di

Teramo, in possesso di droghe leggere per uso personale e per tale motivo segnalati alla

Prefettura di Teramo quali assuntori. Tutto lo stupefacente è stato, naturalmente,

sequestrate.

Infine a Torricella Sicura, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato alla

Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, un ragazzo di 19enne che ubriaco

si era messo alla guida di una autovettura Volkswagen Golf di proprietà di un congiunto.

Gli è stato riscontrato un tasso alcoolemico di molto superiore ai limiti di legge.

Complessivamente sono state deferite in stato di libertà 2 persone, 3 persone segnalate alla

Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti ed una persona è stata sanzionata per

ubriachezza molesta, identificate 56 persone e controllati 17 auto-motoveicoli, ritirati due

documenti di circolazione, controllati 19 esercizi pubblici commerciali, al cui interno sono

stati verificati i Green Pass di 326 tra avventori e dipendenti (risultati tutti in regola).

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.